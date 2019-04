Erfurt

Steine von Hochhaus auf Straße geworfen

16.04.2019, 08:11 Uhr | dpa

Jugendliche sind in ein leerstehendes Hochhaus in Erfurt eingebrochen und haben von einer der höchsten Etagen Steine auf eine befahrene Straße geworfen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montagabend niemand, wie die Landeseinsatzzentrale am Dienstagmorgen mitteilte. Ein Autofahrer wich einem Stein gerade noch aus. Ein weiterer Fahrer musste scharf bremsen, um nicht aufzufahren.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein 15-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein noch Unbekannter in das Hochhaus eingedrungen. Aus den obersten Stockwerken warfen sie dann Steine in Richtung des Juri-Gagarin-Rings. Zwei von ihnen wurde zum Verhängnis, dass sie als Schaulustige zum Tatort zurückkehrten. Als die Polizei die Anzeige aufnahm, wurden sie erkannt. Beide wurden wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt.