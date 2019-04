Paris

Ramelow erschüttert über Notre-Dame-Brand

16.04.2019, 09:16 Uhr | dpa

Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow hat sich erschüttert über die Brandkatastrophe in Notre-Dame gezeigt und Parallelen zum Feuer in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek gezogen. In einem Interview mit "MDR aktuell" am Dienstagmorgen sagte Ramelow, es sei egal, welcher Religion man angehöre. Wichtig sei, dass ein nationales Monument brenne. "Das ist wie der Brand an der Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Ich hab den Geruch noch heute in der Nase", sagte der Linken-Politiker. Im September 2004 war ein Feuer im Dachstuhl des Weimarer Bibliotheksgebäudes ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein defektes Elektrokabel gewesen. Weit mehr als 100 000 Bücher wurden durch Flammen und Wasser beschädigt oder vernichtet. Drei Jahre später wurde das sanierte Gebäude wiedereröffnet.

Man müsse die Situation in Paris akzeptieren und zusammenstehen. "Wir werden den Wiederaufbau gemeinsam europäisch angehen." Das Feuer bei Notre-Dame war am Montagabend ausgebrochen. Der Brand in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris verwüstete den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war am frühen Morgen noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Abend erklärt, das Schlimmste sei verhindert worden.