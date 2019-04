Offenbach am Main

Offenbach: Fiori verlässt die Kickers im Sommer

16.04.2019, 09:34 Uhr | dpa

Geschäftsführer Christopher Fiori verlässt den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach am Saisonende. Der 38-Jährige hat sich nach Gesprächen mit dem Verein dazu entschieden, das Angebot einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages nicht anzunehmen. Er wolle sich beruflich neu orientieren, begründete Fiori seine Absage.

Der Diplom-Betriebswirt war kurz nach der abgewendeten Insolvenz der Offenbacher am 1. November 2016 vom FSV Frankfurt gekommen, wo er zuvor als Prokurist tätig gewesen war. In seiner Amtszeit habe es Verbesserungen innerhalb des Stadionmietvertrages und bei den Erlösen im Bereich Sponsoring und Vermarktung gegeben, würdigte der OFC Fioris Arbeit. "Ich bin sehr stolz darauf, in vielen Bereichen Stabilität und eine positive Weiterentwicklung verantwortlich initiiert zu haben", sagte der scheidende Geschäftsführer.