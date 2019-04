Karlsruhe

KSC verlängert mit Mittelfeldspieler Marc Lorenz

16.04.2019, 10:53 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Marc Lorenz hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten Karlsruher SC verlängert. Der 30-Jährige unterschrieb unabhängig von der Ligazugehörigkeit bis zum Sommer 2021, wie der Tabellenzweite am Dienstag mitteilte. Zuvor hatten auch Daniel Gordon und David Pisot ihre Verträge bei den Badenern verlängert. Der KSC strebt die Rückkehr in die 2. Bundesliga an, muss um den Aufstieg aber weiter bangen. Am Montagabend war das Team nicht über ein 0:0 bei den Würzburger Kickers hinausgekommen. Die Badener haben noch einen Punkt Vorsprung auf den SV Wehen Wiesbaden auf dem Relegationsplatz.