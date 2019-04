Wiesbaden

Reger Zulauf bei hessischen Berufsakademien

16.04.2019, 12:26 Uhr | dpa

Die Berufsakademien werden in Hessen immer beliebter. Die Zahl der Studierenden an den elf staatlich anerkannten Einrichtungen stieg 2018 um mehr als fünf Prozent auf 1815 Teilnehmer, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Jahre fort.

Insgesamt waren mehr als drei Viertel der Studierenden nach Angaben der Statistiker in einem dual organisierten Studiengang eingeschrieben. Diese Studiengänge kombinieren das Studium mit einer betrieblichen Ausbildung oder mit längeren Praxisphasen. Die fachlichen Schwerpunkte der dualen Studiengänge hätten in den Wirtschaftswissenschaften, im Sozialwesen sowie in der Informatik gelegen.

462 Teilnehmer schlossen im vergangenen Jahr nach Angaben des Landesamtes ihr Studium an einer Berufsakademie erfolgreich ab. In der Regel dauere das Studium drei Jahre und führe zu einem Bachelorabschluss, der hochschulrechtlich einem Bachelorabschluss an einer Hochschule des Landes gleichgestellt ist.

Die größten Berufsakademien in Hessen waren die Internationale Berufsakademie mit Standorten in Darmstadt und Kassel mit 626 Studierenden sowie die Berufsakademie Rhein-Main in Rödermark mit 397 Teilnehmern.