Dresden

Notre-Dame: Ministerpräsident wirbt für Unterstützung

16.04.2019, 12:28 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris für Engagement beim Wiederaufbau geworben. "Wenn wir einen Beitrag leisten können, ganz persönlich, ganz individuell, dann sollten wir das tun", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung auf dem Twitter-Kanal des CDU-Politikers.

Die Rekonstruktion der verwüsteten Kathedrale sei eine kontinentale Aufgabe. "Beim Wiederaufbau ist die Solidarität ganz Europas gefragt", hieß es weiter in dem von Kretschmers Team veröffentlichten Tweet. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bereits angekündigt, dass die Gotik-Kirche wieder aufgebaut werden soll.

Am Montag war in der berühmten Kathedrale in Paris ein Feuer ausgebrochen, das erst am Dienstagmorgen vollständig gelöscht werden konnte. Der Brand zerstörte unter anderem große Teile des Dachstuhls und einen Spitzturm über dem Mittelschiff.