Bundesratsinitiative zu Tiertransporten: Kinder-Hundediplom

16.04.2019, 14:17 Uhr | dpa

Kälber auf einem LKW. Immer mehr Bundesländer verschärfen ihre Regeln für Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten. Foto: Ulrich Perrey/Archiv (Quelle: dpa)

Umweltministerin Ulrike Höfken hat eine Bundesratsinitiative zu Tiertransporten angekündigt und vom Bund ein verpflichtendes Tierwohllabel gefordert. "Wir brauchen innerhalb der EU aufgrund der immer wieder berichteten Missstände in Drittstaaten dringend bessere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten", erläuterte die rheinland-pfälzische Grünen-Politikerin am Dienstag die angekündigte Bundesratsinitiative in Mainz. Die Amtstierärzte müssen zentral und aktuell Informationen über die Situation auf den Transportrouten abrufen können, "um Transporte auf einer transparenten Entscheidungsbasis untersagen zu können". Als Beispiel nannte Höfken die Hitze im vergangenen Sommer.

Mit Blick auf den Tierschutz in Schlachthöfen werde es in Rheinland-Pfalz im Juni 2019 eine Fortbildung für Amtstierärzte geben, kündigte die Ministerin bei der Vorlage des Tierschutzberichts für die Jahre 2016 und 2017 an. Zudem seien gemeinsam mit externen Fachleuten Überprüfungen größerer Schlachthöfe geplant.

Höfken forderte von der Bundesregierung ein verpflichtendes Tierwohllabel. Die von Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) beabsichtigte freiwillige Teilnahme der Landwirte "an einer komplizierten Zertifizierung wird kaum Anreize für Betriebe bieten, über die bisherigen Mindeststandards in Sachen Tierwohl hinauszugehen".

Der Bund solle sich beim Labeling von Fleischprodukten an der etablierten Haltungskennzeichnung orientieren, verlangte Höfken. "Bio ist der einzig EU-weit festgeschriebene Standard bei der Tierhaltung, der über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht." Die Ministerin forderte den Bund auch auf, Alternativen zur Kastration von Ferkeln ohne Betäubung schnell zu ermöglichen.

An die Unternehmen und Institute in Rheinland-Pfalz appellierte Höfken, die Unterstützung der Ampel-Regierung für die Forschung und Entwicklung von Alternativen für Tierversuche stärker abzurufen.

Das Projekt "Hundediplom" soll ausgebaut werden. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig über Anforderungen der Haltung von Hunden zu informieren.