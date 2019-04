Cottbus

Cottbus: Umzug von Ministerium wichtiges Zeichen

16.04.2019, 15:38 Uhr | dpa

Die Stadt Cottbus, die Wirtschaft in der Region und die Universität haben den geplanten Umzug des Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus als wichtiges Zeichen für die Lausitz begrüßt. Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) schrieb am Dienstag in einer Mitteilung: "Die Ansiedlung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur stärkt den Standort Cottbus, der im Strukturwandel von genau diesen Inhalten geprägt sein wird."

Ähnlich äußerte sich die amtierende Präsidentin der Brandenburgischen-Technischen Universität (BTU), Christiane Hipp. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: "Nur durch ein hohes persönliches und finanzielles Engagement in Wissenschaft und Bildung lässt sich der anstehende Transformationsprozess nachhaltig gestalten. Somit stehen wir voll und ganz hinter diesem starken Zeichen."

Auch der Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Lausitz, Michael Schulz, sieht die Entscheidung der Landesregierung als ein wichtiges Zeichen für die Menschen in der Region. Der Umzug könnte ein Baustein sein, die zu erwartenden Arbeitsplatzverluste in der Region etwas aufzufangen, sagte Schulz.

Das Kabinett hatte am Dienstag bei einer Sitzung in Luckenwalde beschlossen, dass das Ressort mit rund 150 Beschäftigten in die zweitgrößte Stadt Brandenburgs umziehen soll.