Erfurt

Thüringen will sich an Wohnungsrückkauf in Gera beteiligen

16.04.2019, 16:04 Uhr | dpa

Thüringens Landesregierung hat grünes Licht für Verhandlungen zum Rückkauf von Anteilen an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal gegeben. Es bestehe ein Verkaufsangebot des Mehrheitsgesellschafters an die Stadt Gera, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag in Erfurt. "Wir haben nun als Land mitgeteilt, mit einzusteigen." Verhandlungen solle die Thüringer Aufbaubank zusammen mit der Stadt führen. Zunächst gehe es um die Ermittlung des Kaufpreises für die GWB-Anteile und damit einige Tausend Wohnungen.

Zu der bundesweit geführten Debatte über Enteignungen angesichts steigender Mieten und Wohnungsknappheit sagte Ramelow: "Wir gehen einen anderen Weg." Wenn Wohnungen zum Verkauf stünden, werde das Land eine Übernahme prüfen. "Es gibt in Thüringen keine Enteignungsdebatte." Die Situation sei nicht vergleichbar beispielsweise mit der in Berlin.

Im Zuge der Insolvenz der Stadtwerke Gera war die kommunale Wohnungsgesellschaft vor einigen Jahren zu etwa 75 Prozent an ein privates Immobilienunternehmen verkauft worden. Über einen Rückkauf wird seitdem diskutiert. Der drittgrößten Thüringer Stadt fehlt dafür allerdings das Geld. In diese Bresche wolle nun das Land springen, so Ramelow. Über einen Kauf der Anteile würde nach Verhandlungsabschluss das Kabinett entscheiden.