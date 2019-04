Villingen-Schwenningen

Schwenningen holt Kanadier MacQueen von den Eisbären Berlin

16.04.2019, 21:20 Uhr | dpa

Die Schwenninger Wild Wings verstärken sich für die nächsten beiden Spielzeiten in der Deutschen Eishockey-Liga mit Stürmer Jamie MacQueen. Der 30 Jahre alte Kanadier kommt vom DEL-Rivalen Eisbären Berlin und erhält in Schwenningen einen Zweijahresvertrag bis 2021. "Er passt charakterlich einwandfrei in unser Mannschaftsgefüge und verleiht unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft", begründete Manager Jürgen Rumrich am Dienstag die Verpflichtung von MacQueen.