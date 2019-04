Riedstadt

Radfahrer stirbt bei Unfall in Riedstadt

16.04.2019, 21:40 Uhr | dpa

Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann aus Gernsheim sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, muss noch ermittelt werden - dazu wurde auch ein Sachverständiger eingeschaltet.