Kiel

Urteil nach Messerattacke in Flüchtlingsheim erwartet

17.04.2019, 02:34 Uhr | dpa

Das Landgericht Kiel will heute das Urteil im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke auf eine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Boostedt (Kreis Segeberg) verkünden. Einem iranischen Asylbewerber droht eine lange Haftstrafe. Ihm wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin aus Eifersucht, verletztem Ehrgefühl und Rache Mitte September 2018 mit einem Messerstich in die Lunge lebensgefährlich verletzt zu haben.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben in ihren Plädoyers sechs Jahre Haft für den 35-Jährigen gefordert. Der Mann schwieg zu Prozessbeginn auf Rat seines Verteidigers vor Gericht. Nach Angaben eines Kriminalbeamten hatte er die Tat in ersten Vernehmungen bestritten. Zeugen und das Opfer belasteten ihn vor Gericht aber eindeutig.