Potsdam

Brandenburg zuversichtlich: Terminplan für BER-Flughafen

17.04.2019, 05:24 Uhr | dpa

Das Land Brandenburg sieht trotz offener Arbeiten am neuen Hauptstadtflughafen BER keine Gefahr für den Fahrplan bis zur geplanten Eröffnung im Oktober 2020. "Wir gehen weiter davon aus, dass der Zeitplan eingehalten wird, obwohl wir wissen, dass es eng werden kann", sagte Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Die Gewerke sind mit ihrem Abarbeiten von Fehlern gut dabei." Gorholt zeigte sich zuversichtlich: "Unter dem Strich ist das machbar, wenn tatsächlich alle mit voller Kraft daran arbeiten, den Termin einzuhalten." Dem Flughafen müsse eine Chance gegeben werden, zügig und zielführend zu arbeiten.

Der BER sollte ursprünglich im Oktober 2011 eröffnet werden, aber wegen Mängeln am Bau platzten mehrere Termine. Die Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens ist nach aktueller Planung für Oktober 2020 vorgesehen. Zuletzt waren Zweifel lauter geworden. Der Terminplan sei "aufgrund des unfertigen Anlagenzustands stark gefährdet", zitierte der "Tagesspiegel" (Freitag) aus einem internen Bericht des TÜV Rheinland vom März. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup widersprach daraufhin. Auch Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) geht weiter von einer Eröffnung im kommenden Jahr aus.

Im Terminal in Schönefeld bei Berlin werden nach wie vor Mängel abgearbeitet - noch laufen Arbeiten für die Brandmeldeanlage und der Kabelgewerke. Ende vergangener Woche gab der TÜV allerdings die Entrauchungssteuerung im Hauptterminal nach Angaben der Flughafengesellschaft ohne Mängel frei.

Brandenburgs Staatskanzleichef Gorholt betonte, der Bund sei neben Berlin und Brandenburg ebenfalls Gesellschafter des Flughafens. "Der Bund steht da genauso in der Verantwortung", sagte er. Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner hatte in einem Brief an Flughafenchef Daldrup wissen wollen, ob der Eröffnungstermin Oktober 2020 eingehalten werden könne.