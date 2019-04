Grömitz

Mona Harry schreibt "Ode an das Fischbrötchen"

17.04.2019, 08:14 Uhr | dpa

Das Fischbrötchen bekommt ein eigenes Gedicht. Poetry Slammerin Mona Harry werde ihre "Ode an das Fischbrötchen" am 4. Mai - dem "Weltfischbrötchentag" - in Grömitz im Kreis Ostholstein vorstellen, teilte die Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) in Scharbeutz mit. Mit dem Gedicht sei ein würdiger und zugleich moderner Zugang zu dem knackigen Kultbrötchen gefunden worden, sagte OHT-Geschäftsführerin Katja Lauritzen. "Bei uns ist das Fischbrötchen eine Ikone und gilt als Fischdelikatesse des Nordens."

Der Weltfischbrötchentag wurde 2011 von der OHT ins Leben gerufen, um die Ostseeküste als Reiseziel zu bewerben. Er wird immer am zweiten Samstag im Mai in 18 Orten zwischen Glücksburg und Travemünde sowie in der Holsteinischen Schweiz begangen. In diesem Jahr beteiligen sich nach Angaben der OHT erstmals auch der Spielbudenplatz in Hamburg und die Stadt Bremerhaven an der Aktion.

Auch auf dem Programm stehen unter anderem eine Fischbrötchen-Olympiade, eine digitale Schnitzeljagd, maritime Musik und natürlich Fischbrötchen in den verschiedensten Varianten.