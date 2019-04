Offenbach am Main

25 Grad an Ostern: Außergewöhnlich schöne Feiertage

17.04.2019, 08:18 Uhr | dpa

Ostereier hängen an den Ästen eines Baumes. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archivbild (Quelle: dpa)

Was für Aussichten für Ostern: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet in den kommenden Tagen viel Sonne und beinahe sommerliche Temperaturen. Laut Vorhersage sind für die kommenden Tage Höchstwerte von bis zu 25 Grad möglich. Verantwortlich für das außergewöhnlich milde Wetter ist ein kräftiges Hochdruckgebiet über Skandinavien.

Der Mittwoch beginnt im Westen von Hessen noch stark bewölkt, es kann nach Angaben des DWD zeitweise auch Regen fallen. Im Tagesverlauf setzt sich dann im ganzen Land der Einfluss des Hochdruckgebiets mit trockener und milder Luft durch. Nachts kann es aber noch stellenweise frostig werden.

Tagsüber bleibt es dann auch in den kommenden Tagen ungewöhnlich mild. Am Donnerstag werden es laut DWD Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Der Karfreitag legt mit 19 bis 24 Grad noch einmal eine Schippe drauf. Und für den Samstag sagt der DWD sonniges Wetter mit Werten von 20 bis 23, im Rheinland sogar bis zu 25 Grad voraus.