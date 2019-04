Kiel

Kieler durch Schuss durch geschlossene Tür verletzt

17.04.2019, 11:31 Uhr | dpa

Kiel (dpa/lno) - Vier Personen sind in Kiel nach einem Schuss auf einen Mann festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer wurde am Dienstagabend durch einen Schuss durch eine geschlossene Tür leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde von umherfliegenden Splittern am Kopf getroffen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Zuvor waren drei Männer im Alter zwischen 31 und 38 Jahren gewaltsam in die Wohnung des Opfers im Stadtteil Elmschenhagen eingedrungen. Die drei Tatverdächtigen und eine 48 Jahre alte Frau, die ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll, wurden festgenommen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. "Die Beschuldigten schweigen", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Erkenntnissen der Ermittler waren die Täter gegen 22.50 Uhr in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen und danach in einem Wagen geflüchtet. An der anschließenden Fahndung waren zahlreiche Streifenwagen beteiligt. Nur rund eine Viertelstunde später wurden die Männer in einer Parallelstraße festgenommen. Weitere Ermittlungen führten zu der Frau.