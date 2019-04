Leer (Ostfriesland)

"Game of Thrones" auf Ostfriesisch wird zum Viralhit

17.04.2019, 13:05 Uhr | dpa

Langsam rattern die Zahnräder, nach und nach entfalten sich auf der Karte prächtige Bauten: Mit einem neuen PR-Film in Anlehnung an die Fantasy-Serie "Game of Thrones" begeistert die Ostfriesland Tourismus Gesellschaft die Netzgemeinde. Ähnlich wie im Vorspann des Originals fliegt die Kamera über die Region zu einzelnen Sehenswürdigkeiten, die dann in Nahaufnahme aus dem Boden ragen. Zu sehen sind unter anderem die Evenburg in Leer oder das Wasserschloss in Dornum.

"Wir hatten überlegt, wie wir unsere Burgen und Schlösser prominenter platzieren können", sagte Oliver Knagge von der Ostfriesland Tourismus Gesellschaft am Mittwoch über das Video. Er hatte die Idee dazu. Ostfriesland zeige viele Parallelen zur Serie - etwa ließen sich die Sieben Friesischen Seelande an die Sieben Königslande aus "Game of Thrones" anlehnen. Nach eigenen Angaben hatte die Gesellschaft auch zuvor schon mit Plakaten im Stil der Serie erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht.

In dem dreiminütigen Video kommen auch kleinere Ortschaften vor wie Pewsum mit der Manningaburg oder Bunderhee, das durch sein mittelalterliches Steinhaus bekannt ist. Historisch korrekt ist das Projekt aber nicht: So erstreckten sich die Sieben Friesischen Seelande auch in die Niederlande - und Jever und Rastede liegen viel weiter im Festland. Knagge hat aber eine Erklärung dafür: "Als Tourismus Gesellschaft verantworten wir die gesamte Ostfriesische Halbinsel, die beiden Städte gehören also dazu."