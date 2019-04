Hameln

Frau beißt Polizisten

17.04.2019, 14:31 Uhr | dpa

Eine Schwarzfahrerin hat in Hameln ein Polizisten gebissen. Der Beamte sei leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Mit einem Kollegen hatte der 28-Jährige die Personalien der Frau feststellen wollen, die am Dienstagabend ohne gültigen Fahrschein mit der S-Bahn gefahren war. Doch die 33-Jährige habe sich nicht ausweisen wollen und um sich geschlagen. Als die Beamten der renitenten Frau Handschellen anlegen wollten, biss sie in die Hand des 28-Jährigen. Später entschuldigte sie sich für ihr Verhalten.