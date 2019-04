Saarlouis

1000 junge Musiker treffen sich in drei Saar-Städten

17.04.2019, 17:43 Uhr | dpa

Rund 1000 junge Musiker aus ganz Deutschland sowie Teilen der Großregion "Saar-Lor-Lux" treffen sich Ende Mai im Saarland - und zwar vom 23. bis 26. Mai bei der 20. Ausgabe der "Bundesbewegung Schulen musizieren". Das teilten der Bundesverband Musikunterricht und die Stadt Saarlouis am Mittwoch mit. Die Veranstaltung geht erstmals in gleich drei Städten über die Bühne: in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen. Insgesamt werden etwa 1000 junge Musiker das viertägige Festivalprogramm gestalten, darunter 550 Schüler von 17 Schulensembles aus allen Bundesländern. Das Treffen steht unter der Schirmherrschaft von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).