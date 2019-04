Köln

Vater von Trainer Anfang geht es besser

17.04.2019, 18:07 Uhr | dpa

Eine Woche nach seinem Herzinfarkt ist der Vater von Trainer Markus Anfang vom 1. FC Köln weiter auf dem Weg der Besserung. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga veröffentlichte am Mittwoch ein Foto der lächelnden Dieter und Markus Anfang aus dem Krankenhaus. Darauf streckt der 69-jährige Dieter Anfang zuversichtlich seinen rechten Daumen nach oben. "Mein Vater ist wach und weiter auf dem Weg der Besserung. Vielen Dank für die große Anteilnahme", ließ Markus Anfang mitteilen. Dieter Anfang hatte vor dem Nachholspiel am Mittwoch vergangener Woche in Duisburg (4:4) einen Herzinfarkt erlitten.