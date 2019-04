Norderstedt

Senior übergibt Gold an falsche Polizisten: Prozess beginnt

18.04.2019, 01:42 Uhr | dpa

In einem Prozess vor dem Amtsgericht Norderstedt (Kreis Segeberg) geht es heute um falsche Polizisten, die einen demenzkranken alten Mann um Goldbarren im Wert von mehreren hunderttausend Euro betrügen wollten. In Anrufen von einem Call-Center in der Türkei aus sollen sich die Täter als Kriminalbeamte ausgegeben haben und dem 88-Jährigen weisgemacht haben, sein Vermögen sei in Gefahr.

Der Senior habe daraufhin im September 2017 für 400 000 Euro Goldbarren gekauft und sie einem falschen Polizisten übergeben, teilte ein Gerichtssprecher mit. Als die Anrufer den 88-Jährigen zum Kauf von weiteren Barren für 200 000 Euro überredeten, griff die echte Polizei ein. Sie nahm am 4. Oktober 2017 einen 38-Jährigen fest, der sich als "Herr Müller von der Kriminalpolizei" ausgegeben hatte und laut Anklage das Gold abholen wollte.

Der Deutsche ist nun wegen Betrugs angeklagt. Die Polizei ermittelte auch einen 24-Jährigen, der als sogenannter Logistiker, also als Bindeglied zwischen den Anrufern und dem Abholer, tätig gewesen sein soll. Gegen diesen Deutschen lautet die Anklage auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

In dem Prozess sollen zwei Polizeibeamte und ein Sohn des Betrugsopfers als Zeugen gehört werden. Der Senior selbst sei inzwischen gestorben, sagte der Gerichtssprecher. Ob es eine Verbindung zu einem ähnlichen Prozess gibt, der zurzeit am Landgericht Kiel läuft, ist unklar.