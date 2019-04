Rietberg

Unfall mit Krankenfahrstuhl: 83-Jähriger schwer verletzt

18.04.2019, 05:32 Uhr | dpa

Ein 83-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit seinem Krankenfahrstuhl in Rietberg (Kreis Gütersloh) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte er am Mittwochnachmittag mit seinem Gefährt von einem Grundstück auf die Straße fahren - und wurde von einem Auto erfasst. Der 83-Jährige war in seinem Krankenfahrstuhl eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.