Eschershausen

Vom Hirteninstrument ins Blasorchester: Alphorn im Flachland

18.04.2019, 05:44 Uhr | dpa

Das Alphorn stammt ursprünglich aus der Schweiz, doch das traditionelle Hirteninstrument verbreitet sich weiter. Zum Beispiel nach Norddeutschland: Dort existiert seit 15 Jahren die Alphorngruppe Weserbergland. Gegründet hat sie ein Schweizer, Fritz Eberhard, der an die Weser gezogen war. In einer Kirche in Eschershausen bei Hameln üben die sechs Alphornbläser regelmäßig für ihre Auftritte. Die Bläser treten auf regionalen Festen, auf Weihnachtsmärkten oder bei Geburtstagen auf. "Draußen ist die Akustik wunderbar. Wo ein schönes Echo ist oder an einem See zum Beispiel fällt das Spielen viel leichter", sagt Alphornbläser Siegfried Kloth.

"Alphörner kommen immer öfter zum Einsatz, auch bei moderner Musik kann man das Publikum mit diesem Instrument verblüffen", sagt Hans-Bernd Lorenz vom Niedersächsischen Musikverband. Auch bei großen Bläserorchestern seien Alphörner zu hören. Die volkstümliche Musik erlebe eine Renaissance. "Man sucht nach Besonderheiten - und kommt auf das Alphorn", sagt Lorenz.