Schwerin

Meister SSC Schwerin will Finaleinzug perfekt machen

18.04.2019, 05:47 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin wollen den Einzug ins Finale perfekt machen. Dazu muss das Team von Trainer Felix Koslowski am heutigen Donnerstag (17.30 Uhr/Sport1) in der heimischen Palmberg-Arena auch das dritte Playoff-Halbfinale der Serie "Best of five" gegen den SC Potsdam gewinnen. Die beiden ersten Begegnungen endeten mit 3:2 und 3:1 zugunsten des haushohen Favoriten.

"Vielleicht ist es von Vorteil, dass wir jetzt nicht mit so viel Druck rangehen müssen. Wir wollen gewinnen und möchten mit einem 3:0 aus der Serie gehen", sagte Zuspielerin Denise Hanke. Gelingt dies nicht, sind die weiteren Partien in der Serie für den 20. April (19.00 Uhr/Potsdam) und den 23. April (19.00 Uhr/Schwerin) angesetzt.