Offenbach am Main

Trockenes und mildes Frühlingswetter in NRW

18.04.2019, 07:12 Uhr | dpa

Eisdiele statt Winterjacke: In Nordrhein-Westfalen erwarten die Meteorologen am Donnerstag mildes und sonniges Frühlingswetter. Es könne 17 bis 23 Grad warm werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nachts kühlt es allerdings laut DWD auf neun bis vier Grad ab. Morgens bleibt es demnach noch zeitweise wolkig, im Tagesverlauf aber meist sonnig. Teilweise gibt es lockere Wolken. Regen gibt es laut DWD weder tagsüber noch in der Nacht.