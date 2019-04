Berlin

Feuerserie in Hellersdorf: mehrere Autos in Flammen

18.04.2019, 07:56 Uhr | dpa

Mehrere Autos sind am späten Mittwochabend in Berlin-Hellersdorf abgebrannt. Innerhalb von 20 Minuten brach an drei Stellen an einer Wohnsiedlung, an denen Autos abgestellt waren, Feuer aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Wagen standen komplett in Flammen, an einem weiteren brannte das Heck. Die Brände wurden demnach schnell gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin.