Ditzingen

Überholmanöver missglückt: Vier Menschen verletzt

18.04.2019, 08:07 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Überholmanöver sind vier Menschen in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) verletzt worden, drei davon schwer. Ein 21-Jähriger ist am Mittwochabend mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe in einer Senke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Vermutlich sei er zu schnell unterwegs gewesen. Ein 19 Jahre alter Mitfahrer wurde von der Rückbank aus dem Auto geschleudert, ein 20-Jähriger wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie haben wie der Fahrer des Wagens schwere Verletzungen. Der 19 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt.