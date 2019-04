Braunschweig

Mehrere Gartenlauben in Braunschweig abgebrannt

18.04.2019, 08:15 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Kleingartenverein in Braunschweig sind drei Gartenlauben abgebrannt. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bisher unbekannten Gründen in einer der Lauben ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Von dort hätten sich die Flammen auf zwei weitere Lauben ausgebreitet. Alle seien komplett ausgebrannt. In einer der Lauben sei während der Löscharbeiten außerdem noch eine Gasflasche explodiert. Etwa 100 Einsatzkräfte seien bis spät in die Nacht im Einsatz gewesen. Die Schadenshöhe war laut Polizeiangaben noch unklar.