Hamburg

VfB Lübeck nur 1:1 in Hannover: Drei Punkte hinter Wolfsburg

18.04.2019, 09:59 Uhr | dpa

Der VfB Lübeck hat die Gelegenheit verpasst, in der Fußball-Regionalliga Nord den Druck auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg II zu erhöhen. Im Nachholspiel kam der Tabellenzweite am Mittwochabend bei Hannover 96 II über ein 1:1 nicht hinaus und weist bei vier noch ausstehenden Partien drei Punkte Rückstand auf die Wolfsburger auf. Marco Stefandl brachte "96" in Führung, Lucas Will (89. Minute) gelang der Ausgleich für die nun seit zwölf Partien in Serie ungeschlagenen Gäste. Kurz vor Abpfiff kassierte der Lübecker Patrick Hobsch noch einen Platzverweis.