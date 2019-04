Hamburg

Eintrittspreise beim FC St. Pauli in 2. Liga unverändert

18.04.2019, 14:40 Uhr | dpa

Blick am 08.11.2015 in Hamburg auf das Millerntor-Stadion vom Fußballverein FC St. Pauli. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild (Quelle: dpa)

Der FC St. Pauli plant weiterhin keine Erhöhung seiner Ticketpreise. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, will er seine Eintrittspreise auch in der kommenden Saison stabil halten. Damit sind die Kosten für die Karten in den Sitz- und Stehplatzbereichen seit der Spielzeit 2015/16 unverändert. Daran würde sich nur im Fall des Aufstiegs in die Bundesliga etwas ändern.

"Aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Situation ist es uns möglich, die Preise weiterhin stabil zu halten. Daher können wir auch weiterhin unserer sozialen Verantwortung nachkommen und tun als Verein alles dafür, dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich ein Spiel am Millerntor leisten zu können", sagte Präsident Oke Göttlich.

Eine Stehplatz-Dauerkarte in der Süd- oder Nordkurve kostet weiterhin 153, die Steh-Dauerkarte auf der Gegengerade weiterhin 177 Euro. Die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte kostet bei den Braun-Weißen 328 Euro. Auch die Preise für die Tageskarten bleiben wie gehabt: Für 12,50 Euro (ermäßigt 9,50 Euro) gibt es eine Stehplatzkarte, Sitzplätze sind ab einem Preis von 28 Euro (ermäßigt ab 22,50 Euro) erhältlich.