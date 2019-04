München

Wildcard für Chatschanow bei Münchner ATP-Turnier

18.04.2019, 15:05 Uhr | dpa

Neben Alexander Zverev wird ein weiterer Jungstar beim ATP-Tennisturnier in München aufschlagen. Die Veranstalter der BMW Open gaben am Donnerstag dem Russen Karen Chatschanow die erste Wildcard für das Sandplatz-Event vom 27. April bis 5. Mai. Chatschanow ist die Nummer 12 der Weltrangliste und damit nach Zverev (3) Zweitgesetzter des Teilnehmerfeldes. Der 22-Jährige sei neben dem deutschen Vorjahressieger "einer, dem die Zukunft des Sports gehört und der sich auf dem Weg in die absolute Weltspitze befindet", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen. Chatschanow hat in seiner Karriere vier Turniere gewonnen, darunter das Masters in Paris im Herbst 2018.