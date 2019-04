Hamburg

Hamburger Groß- und Außenhandel: Tarifverhandlungen vertagt

18.04.2019, 15:26 Uhr | dpa

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Hamburger Groß- und Außenhandel sind am Donnerstag nach der ersten Verhandlungsrunde vertagt worden. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die mehr als 52 000 Beschäftigten allein in Hamburg eine Entgelterhöhung von 6,5 Prozent, mindestens jedoch 167 Euro mehr pro Monat. Die Auszubildenden sollten monatlich 100 Euro mehr bekommen. Der auszuhandelnde Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband AGA und Verdi umfasst zusätzlich zu den rund 3500 Firmen in Hamburg auch Unternehmen und Beschäftigte der Metropolregion. Er soll ein Jahr gelten.

Die Arbeitgeber lehnten die Verdi-Forderungen ab. "Eine Lohnsteigerung von 6,5 Prozent schießt über das Ziel hinaus und kann von vielen Betrieben nicht erbracht werden", sagte der Leiter der Tarifkommission des Arbeitgeberverbandes AGA, Michael Fink. "Die geforderte Mindestanhebung von 167 Euro würde eine unverhältnismäßige Lohnsteigerung in den unteren Lohngruppen darstellen." Die Verhandlungen sollen am 22. Mai fortgesetzt werden.