Nürnberg

93-Jähriger stirbt drei Wochen nach Sturz auf Straße

18.04.2019, 16:23 Uhr | dpa

Drei Wochen nach einem Sturz auf einer Straße in Nürnberg ist ein 93-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann sei Ende März auf Höhe einer Straßenbahnhaltestelle hingefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die genauen Umstände des Unfalls seien unklar. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer Radfahrerin. Sie könne eine wichtige Zeugin des Unfalls sein, hieß es.