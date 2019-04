Hannover

Hannovers Handballer: Bundesliga-Lizenz ohne Auflagen

18.04.2019, 16:25 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat die Lizenz für die Saison 2019/20 erhalten. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Für den Europapokal-Viertelfinalisten ist es bereits die zehnte Startberechtigung in Serie für die höchste deutsche Spielklasse. "Auch im zehnten Jahr der Zugehörigkeit zur stärksten Liga der Welt betrachten wir das Schaffen der für die Lizenzerteilung in der Eliteliga des Handballspitzensports notwendigen wirtschaftlichen Grundlagen alles andere als eine Selbstverständlichkeit", erklärte Geschäftsführer Eike Korsen.