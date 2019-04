Lübeck

Brand auf Dachterrasse in Lübeck hält Feuerwehr in Atem

18.04.2019, 16:27 Uhr | dpa

Brennende Gartenmöbel auf einer Dachterrasse haben in Lübeck die Feuerwehr in Atem gehalten. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sachschaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Weil das Feuer am Mittwoch schnell auf eine Fensterkonstruktion und auf das Flachdach eines Nachbarhauses übergriff, wurden beide Häuser vorsorglich geräumt. Angrenzende Straßen wurden gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Warum die Gartenmöbel in Brand gerieten, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.