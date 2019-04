Gelsenkirchen

Volle Autobahnen in NRW zum Start ins Osterwochenende

18.04.2019, 19:11 Uhr | dpa

Zum Start ins lange Osterwochenende ist es auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen voll geworden. Die Autofahrer brauchten Geduld, aber das ganz große Chaos blieb aus. Laut WDR-Verkehrinformation staute sich der Verkehr am Donnerstagnachmittag zeitweise auf über 200 Kilometer. Auf der Autobahn 3 von Köln Richtung Arnheim waren es noch am späten Nachmittag 25 Kilometer. Auch Unfälle und Baustellen behinderten den Verkehr.

So stehen im Kreuz Leverkusen auf der A3 in Richtung Frankfurt von Donnerstagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Zudem wird in dieser Zeit die Verbindung von der A1 aus Dortmund auf die A3 nach Frankfurt gesperrt. Grund sind nach Angaben von Straßen.NRW Sanierungsarbeiten an einer Brücke. Die Arbeiten seien auf das Osterwochenende gelegt worden, weil der Verkehr in den Ferien geringer sei und an den Feiertagen nur wenige Lastwagen unterwegs seien, erklärte der Landesbetrieb.