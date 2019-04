Berlin

Füchse Berlin verlieren trotz großem Kampf gegen Kiel

18.04.2019, 20:59 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin haben ihren Negativlauf in der Handball-Bundesliga fortgesetzt. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner trotz einer engagierten Vorstellung vor 10 000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle Rekordmeister THW Kiel mit 29:30 (15:13). Es war bereits die vierte Ligapleite in Serie. Zudem warten die Füchse nun schon seit achteinhalb Jahren auf einen Sieg gegen Kiel. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Paul Drux mit fünf Toren.

Von Beginn schenkten sich beide Teams nichts. Die Füchse lagen zwar meist knapp in Führung, aber Kiel konnte immer wieder ausgleichen. Als sich die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit einige unnötige Fehler erlaubten, gingen in der 17. Minute erstmalig die Norddeutschen in Führung (8:9).

Doch die Berliner konnten sich anschließend in der Defensive steigern. Kurz vor der Pause setzten sie sich beim 14:11 erstmalig mit drei Toren ab. Doch mit dem Seitenwechsel riss der Faden im Berliner Spiel. Nach einem 0:4-Negativlauf gerieten die Berliner wieder in Rückstand.

Die Füchse kämpften sich aber wieder zurück, glichen in der 43. Minute zum 21:21 aus. Doch anschließend häuften sich die Fehler. Die Abwehr stand nicht mehr so kompakt, und im Angriff fehlte nun die Durchschlagskraft. Das nutzte der THW aus und schlug eiskalt zu.

Nach einem harten Foul sah Kiels Miha Zarabec in der 54. Minute die Rote Karte. Das brachte die Füchse zurück ins Spiel. Zwei Minuten vor Ende verkürzte Mijaijlo Marsenic den Rückstand auf einen Treffer (28:29). Doch beim letzten Angriff vergaben die Berliner die Chance auf den möglichen Ausgleich.