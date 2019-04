Lübeck

Mehrere hundert Gläubige beim ökumenischen Kreuzweg erwartet

19.04.2019, 02:35 Uhr | dpa

Mehrere hundert Christen verschiedener Konfessionen werden heute zum Ökumenischen Kreuzweg erwartet. An der Prozession auf dem aus dem 15. Jahrhundert stammenden Kreuzweg werden auch die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs, der katholische Erzbischof Stefan Heße, Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und andere Vertreter von Kirchen und öffentlichem Leben teilnehmen, wie der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Lübeck mitteilte.

Der Kreuzweg steht in diese Jahr unter dem Thema "Was die Welt zusammenhält". Historiker halten den 1493 angelegten Lübecker Kreuzweg für den ältesten in Deutschland, der noch begangen wird. Er soll an den Weg erinnern, den Jesus gemäß der Überlieferung nach seiner Verurteilung bis zum Ort seiner Kreuzigung in Jerusalem gegangen ist.