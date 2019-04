Elbingerode (Harz)

Polizei: Autos vor Tuning-Treffen verstärkt kontrollieren

19.04.2019, 08:35 Uhr | dpa

Die Polizei will vor einem geplanten Tuning-Treffen am Freitag in der Stadt Oberharz am Brocken (Landkreis Harz) verstärkt Autos kontrollieren. Regelmäßig würden sich Fans der frisierten Wagen in der Nähe der Rappbodetalsperre treffen, teilte die Polizei mit. Zuletzt kamen über 1000 Menschen mit 500 Autos zu dem Treffen und blockierten wichtige Zufahrtswege und einen Tunnel. Um Delikte und Behinderungen zu vermeiden, plane die Polizei verstärkte Kontrollen am Freitag.