Erfurt

Jährlich zwei Millionen Euro für Naturmonument Grünes Band

19.04.2019, 08:37 Uhr | dpa

Wanderer laufen am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen entlang. Foto: Arne Immanuel Bänsch/Archivbild (Quelle: dpa)

Thüringens Stiftung Naturschutz arbeitet an einem Pflegekonzept für das zum Nationalen Naturmonument erhobene Grüne Band am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen. Die Herausforderung bestehe darin, den Naturschutz mit der Erinnerung an die deutsche Teilung und den Mauerfall vor 30 Jahren zu verbinden, sagte der neue Geschäftsführer der Stiftung, Denis Peisker, der Deutschen Presse-Agentur. Er sei deshalb mit Kommunen, Agrarbetrieben, regionalen Naturschutzorganisationen und Vereinen im Gespräch.

Die Stiftung hat nach dem Landtagsbeschluss von November 2018 jährlich knapp zwei Millionen Euro für Erhalt und Entwicklung des Naturmonuments zur Verfügung. Sie plant an ihrem neuen Sitz in Erfurt eine Ausstellung zum Grünen Band.