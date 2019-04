Berlin

U-Bahn 2 in Prenzlauer Berg wieder unterbrochen

19.04.2019, 09:15 Uhr | dpa

Wegen Arbeiten an einem beschädigten Tunnel fährt die Berliner U-Bahn-Linie 2 zwischen Senefelderplatz und Rosa-Luxemburg-Platz am Karfreitag bis etwa mittags nicht. Das teilte die BVG auf Twitter mit. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet. Bereits am Donnerstagvormittag war die U-Bahn zwischen den Stationen erst unterbrochen, später fuhr sie dann nur in Schrittgeschwindigkeit. Die BVG empfahl, auf die Tramlinien M1 und M8 auszuweichen - oder die nur 450 Meter lange Strecke zu Fuß zu gehen.