Osnabrück kann Zweitliga-Aufstieg vorzeitig perfekt machen

19.04.2019, 11:10 Uhr | dpa

Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück kann in der Woche seines 120-jährigen Bestehens den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Fünf Spieltage vor dem Saisonende haben die Niedersachsen zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sollte der VfL am Samstag (14.00 Uhr/NDR) sein Heimspiel gegen den VfR Aalen gewinnen und einer der beiden Verfolger Karlsruher SC oder SV Wehen Wiesbaden zeitgleich nur Unentschieden spielen, wäre die Zweitliga-Rückkehr nach acht Jahren vorzeitig perfekt. "Von der ersten Minute an wird das Stadion laut sein. Die Bremer Brücke wird beben", sagte Trainer Daniel Thioune.