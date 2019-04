Bad Hersfeld

Autofahrer übersieht entgegenkommendes Motorrad: Unfall

19.04.2019, 12:34 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in Bad-Hersfeld (Kreis Hersfeld-Rotenburg) einem abbiegenden Auto ausgewichen und deswegen mit einem anderen Wagen zusammengeprallt. Dabei verletzte sich der 23 Jahre alte Kradfahrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor wollte ein 41 Jahre alter Autofahrer wegen eines Staus im Stadtteil Asbach nach links in eine Straße einbiegen, um zu wenden. Dabei habe er den entgegenkommenden Kradfahrer übersehen.

Der Motorradfahrer bremste und wich dem Wagen nach links aus. Dort aber prallte er am Donnerstag mit einem Wagen zusammen, der im Stau stand. Der Biker wurde bei dem Sturz verletzt. Am Krad und am Auto entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.