Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern: Lizenzprobleme "im Hinterkopf"

19.04.2019, 14:21 Uhr | dpa

Trotz der Sorgen um die Lizenz für die kommende Saison will sich Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auf das sportliche Geschehen konzentrieren. Am Ostersonntag (13.00 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenachte den FC Hansa Rostock. "Wir haben noch fünf Spiele. Die wollen wir alle gewinnen", sagte Trainer Sascha Hildmann am Freitag.

Die Parallelen zwischen den Roten Teufeln und den Hansestädtern sind nicht von der Hand zu weisen. Beide werden das vor Saison ausgegebene Ziel Aufstieg wohl verfehlen und haben zum jetzigen Zeitpunkt das identische Torverhältnis. Rostock hat gerade mal einen Punkt mehr.

"Sie spielen auch von der Struktur ähnlich wie wir. Da wollen wir mit einer offensiven Ausrichtung dagegen halten und den Gegner früh unter Druck setzen", erklärte Hildmann.

Mit einer guten Leistung möchte die Mannschaft für positive Stimmung im Umfeld sorgen, um die Anhänger zur weiteren Unterstützung des Fritz-Walter-Clubs zu bewegen. Bis Ende April will der Traditionsverein über eine Fan-Anleihe die Finanzlücke schließen. Noch fehlen rund vier Millionen Euro, um die Lizenz für die Drittliga-Spielzeit 2019/2020 zu erhalten. "Das haben wir natürlich im Hinterkopf. Der Wille bei der Mannschaft ist da, und ich hoffe, dass wir da noch etwas bewegen können", meinte Hildmann.

Neben den Langzeitverletzten Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss) muss der 47-Jährige auch auf Theodor Bergmann (Gehirnerschütterung), Dominik Schad (Außenbandriss) und Florian Dick (Knöchelverletzung) verzichten.