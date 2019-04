Leipzig

Leipziger mit Poulsen gegen Gladbach beim "Spiel der Spiele"

19.04.2019, 14:26 Uhr | dpa

Fußball-Trainer Ralf Rangnick kann im möglicherweise vorentscheidenden Spiel von RB Leipzig um den Einzug in die Champions League auch auf den dänischen Torjäger Yussuf Poulsen zählen. Der 15-fache Torschütze der laufenden Bundesliga-Saison absolvierte nach einer Angina zuletzt wieder die Trainingseinheiten beim Tabellendritten. "Er ist auf jeden Fall ein Kandidat für den Kader - ob von Anfang an, haben wir noch nicht entschieden", sagte Rangnick am Freitag bei einer Pressekonferenz in Leipzig.

Der 60 Jahre alte Coach will seine Formation nicht davon abhängig machen, dass RB Leipzig bereits am Dienstag beim Hamburger SV um den erstmaligen Einzug in das Finale des DFB-Pokals antreten wird. "Bei uns interessiert im Moment niemand das Spiel am Dienstag. Morgen ist das Spiel der Spiele", betonte Rangnick. Das gelte für die Spieler wie für die Trainer. Er legte sich auch fest: Mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr) beim Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach sei die Teilnahme an der europäischen Meisterklasse "prinzipiell" sicher.

Die Leipziger reisen mit einem Vereinsrekord von sechs Auswärtssiegen in Serie zu den Gladbachern. In der Tabelle haben sie vor dem 30. Spieltag sieben Punkte Vorsprung.