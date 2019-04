Dessau-Roßlau

Kirchenpräsident ruft in Osterbotschaft zu mehr Dialog auf

19.04.2019, 14:30 Uhr | dpa

Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat zu mehr Dialog zwischen den Menschen aufgerufen. "Als Mitglied im "Petersburger Dialog" erlebe ich besonders deutlich, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen und aufeinander zu hören", sagte der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, in seiner Osterbotschaft an Karfreitag in Dessau-Roßlau. Die wachsenden Spannungen in Europa und Deutschland würden keinen guten Weg in die Zukunft weisen. Doch die Europäische Union habe den Frieden in Zentraleuropa erhalten, so der Theologe. Auch künftig seien Gespräche und Kooperationen wichtig.

Zudem erinnerte Liebig in seiner Osterbotschaft an den schweren Brand von Notre Dame in Paris. Viele Menschen seien tief berührt gewesen, sagte der Kirchenpräsident. Das Gebäude habe damit über seine Funktion als kirchlicher Ort hinaus verwiesen.