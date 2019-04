Renkenberge

Arbeiter stürzt im Emsland durch Hallendach und stirbt

19.04.2019, 14:58 Uhr | dpa

Nach dem Bruch eines Hallendaches in Renkenberge ist ein 53-jähriger Arbeiter sechs Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Sein 47 Jahre alter Kollege stürzte ebenfalls und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Angestellten einer Spezialfirma hatten am Donnerstag die Photovoltaikanlage auf dem Stall eines landwirtschaftlichen Betriebs gereinigt. Die Ursache für den tödlichen Unfall im Landkreis Emsland sei noch unklar, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch das Gewerbeaufsichtsamt ermittelt.