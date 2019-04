Köln

Bahnstrecke zwischen Köln-Mühlheim und Köln-Deutz gesperrt

19.04.2019, 18:09 Uhr | dpa

Die Bahn-Strecke zwischen Köln-Mühlheim und Köln-Deutz ist am Karfreitag zeitweise gesperrt worden. Als Grund gab die Bahn am frühen Abend auf Twitter "Personen im Gleis" an. Weitere Informationen lagen bislang nicht vor.