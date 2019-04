Mönchengladbach

Alster Hamburgs Hockey-Damen im EHC-Club-Cup-Halbfinale

19.04.2019, 20:52 Uhr | dpa

Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben das Halbfinale des europäischen Club-Cup-Wettbewerbs in Amsterdam erreicht. Neuling Alster Hamburg setzte sich in seiner Auftakt-Begegnung am Karfreitag mit 4:0 (2:0) gegen den englischen Meister Surbiton HC durch. Vorjahresfinalist Uhlenhorster HC Hamburg ist dagegen gescheitert. Trotz einer 2:0-Führung verlor der UHC am Abend gegen Gastgeber Amsterdam H&BC mit 2:3 (2:0). Alster trifft am Ostersonntag auf Real Sociedad aus Spanien, Amsterdam in einem niederländischen Duell auf Titelverteidiger HC Den Bosch.