Hamburg

Erzgebirge Aue vor schwerer Aufgabe beim Hamburger SV

20.04.2019, 02:22 Uhr | dpa

Der FC Erzgebirge Aue will beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV seine Niederlagenserie stoppen. Dabei könnte es heute auch um die Zukunft von Trainer Daniel Meyer gehen, der mit der Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga seit vier Spielen keinen Punkt holen konnte. Immerhin hat sich die Personalsituation bei den Auern entspannt. Meyer muss nur auf Malcolm Cacutalua wegen eines Kreuzbandrisses und den rot-gesperrten Filip Kusic verzichten. In der Tabelle liegt der FCE auf dem 14. Platz, der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang ist auf fünf Zähler geschmolzen. Hamburg ist Tabellenzweiter.